Karim Benzema porte plainte pour diffamation contre Éric Zemmour vendredi 19 janvier, a appris franceinfo auprès de Maître Hugues Viguier, l'avocat du footballeur, confirmant une information de RMC Sport. La plainte, que franceinfo a consultée, a été déposée auprès du tribunal judiciaire de Paris.

Le 19 octobre 2023, dans l'émission Télématin de France 2, l'ex-candidat Reconquête à la présidentielle Éric Zemmour avait notamment accusé Karim Benzema de "vouloir appliquer la charia" qui "prévoit le jihad" qui "veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty". "Moi ce que je sais, c’est que c’est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le jihad, et que le jihad ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty", avait déclaré Éric Zemmour à propos de Karim Benzema.

Le footballeur dénonce une stigmatisation des musulmans

"Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s’impose à eux et que dans la charia il y a diverses sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le jihad qui est la guerre sainte contre les infidèles", avait également affirmé Éric Zemmour, ajoutant "les infidèles c’est vous et moi".

Cet extrait est "consternant de mépris et d’ignorance sinon d’obscurantisme à moins que Monsieur Zemmour ne fasse exprès d’entretenir une confusion dans l’ensemble des notions qu’il invoque pour stigmatiser tous les musulmans", dénonce Karim Benzema dans sa plainte. Le footballeur estime qu'à travers lui, Éric Zemmour "prétend ni plus ni moins qu’en chaque musulman se trouve un ennemi déterminé à tuer celui qui ne l’est pas".

Karim Benzema a également déposé plainte en début de semaine contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui l'avait accusé de "liens notoires" avec les Frères musulmans.