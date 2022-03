Karim Benzema, meilleur buteur français de l'histoire : ses records et ceux qu'il pourrait battre

Longtemps banni de l'équipe de France, les performances de l'attaquant reclus en Espagne depuis treize ans n'intéressait que les puristes dans l'Hexagone. Pourtant, l'homme aux éternels deux traits taillés sur le crâne, a forgé sa légende dans le plus grand club du monde, le Real Madrid.

Quelques jours après avoir éliminé le Paris Saint-Germain presque à lui seul en Ligue des champions, il est devenu, lundi 14 mars, le meilleur buteur français de l'histoire. Désormais auteur de 413 buts, il devance d'autres monstres sacrés tels que Thierry Henry, Zinedine Zidane ou Michel Platini... Passé ce record, un nouveau dans sa carrière, le natif de Lyon pourrait s'attaquer à de nouveaux records.

SES RECORDS

Le meilleur buteur français de l'histoire

C'est son dernier record en date. Avec son doublé inscrit face à Majorque, quelques jours après un triplé face au PSG, Karim Benzema est désormais le meilleur buteur français de l'histoire, clubs et sélection confondus. Il devance de deux longueurs le champion du monde Thierry Henry. Ce chiffre historique se décompose de 311 buts sous le maillot du Real Madrid, 66 avec celui de l'Olympique lyonnais et 36 avec l'équipe de France, qu'il a retrouvée l'été dernier pour l'Euro.

Le Français le plus titré de l'histoire

Dans le football, comme dans le sport en général, on dit souvent que seuls les titres restent à l'issue d'un carrière. Et des titres, "KB9" en compte quelques-uns (27). Des sept trophées glanés avec l'Olympique lyonnais aux vingt avec le Real Madrid (dont 4 Ligues des champions), il fait mieux que n'importe quel autre joueur tricolore. Avec les Bleus, il ne compte cependant qu'un seul trophée, acquis à l'automne dernier lors de la Ligue des nations. Gourmand et affamé de titres, nul doute que la Coupe du monde prévue en fin d'année au Qatar figure comme un objectif majeur pour le joueur.

Le Français le plus capé en Ligue des champions

Les grands joueurs aiment les grands rendez-vous. Et dans le football, la Ligue des champions est la reine des compétitions. Vainqueur de quatre coupes aux grandes oreilles, il n'est pas étranger aux récents succès de la Maison blanche dans la compétition. Alors qu'il fait parti des quatre meilleurs buteurs de l'histoire de la C1 (79 buts, seuls Lewandowski, Messi et Ronaldo font mieux), il est également le Français qui a disputé le plus de matchs en Ligue des champions (137).

LES RECORDS QU'IL VISE

Devenir le joueur étranger le plus capé du Real Madrid

Face au Paris Saint-Germain, le Nueve a démarré son 500e match avec le Real Madrid. Un seul joueur étranger a fait mieux dans le club : le Brésilien Roberto Carlos. Mais son record se rapproche. Après la victoire face à Marjoque, Benzema n'est plus qu'à 24 apparitions pour dépasser ce record (524 capes). Toutefois ce record ne pourra pas être battu d'ici à la fin de saison. Il pourrait toutefois être atteint en 2022.

500 - Karim Benzema va effectuer sa 500e titularisation pour le Real Madrid toutes compétitions confondues, devenant le 2e joueur étranger à atteindre ce cap dans l'histoire du club après Roberto Carlos (524). Légende. #RMAPSG pic.twitter.com/MbVP5f5Di9 — OptaJean (@OptaJean) March 9, 2022

Devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France

Inscrire encore seize buts en sélection à 34 ans peut sembler bien utopique, mais rappelons qu'il s'agit de Karim Benzema. Et que ses années passées au ban de l'équipe de France a aiguisé son appétit. Du haut de ses 36 buts en 94 sélections, le Madrilène est le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Devant lui, les retraités Michel Platini (41 buts) et Thierry Henry (51) ne bougeront plus. C'est d'ailleurs ce dernier qui détient actuellement le record. Ses coéquipiers Antoine Griezmann (42) et Olivier Giroud (46) sont aussi à portée de fusil mais pourraient voir leur chiffre gonfler.