Football : après 14 ans au club, Karim Benzema quitte officiellement le Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé, dimanche dans un communiqué, le départ de l'attaquant français à l'issue de la saison.

L'avenir de Karim Benzema s'écrira loin du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin prochain, l'attaquant français ne prolongera pas l'aventure dans la capitale espagnole, comme l'a annoncé le club dimanche 4 juin, dans un communiqué, après plusieurs jours de feuilleton. Après 14 ans de bons et loyaux services sous la tunique merengue, l'ambitieux lyonnais devenu maître des lieux quittera Madrid à l'issue de la saison.

"Le Real Madrid et son capitaine ont décidé d'un commun accord de mettre à terme à la période brillante et inoubliable qu'il a passée au sein de notre club", annonce le Real Madrid, "qui souhaite témoigner sa reconnaissance et son affection à celui qui est déjà l'une de [ses] plus grandes légendes". En effet, si son histoire avec l'équipe de France a été contrastée, à Madrid, Karim Benzema peut se targuer d'avoir écrit l'un des plus beaux chapitres du club le plus titré de la Ligue des champions.

L'enfant de Lyon devenu roi à Madrid

Soldat privilégié de Cristiano Ronaldo pendant des années, Karim Benzema s'est mué en leader providentiel après le départ du Portugais. Auteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle avec le Real Madrid, ponctuée d'un sacre en Ligue des champions et d'un titre de champion d'Espagne, l'attaquant de la Maison Blanche est entré définitivement parmi les plus grands joueurs de l'histoire, le 17 octobre 2022, en remportant son premier Ballon d'or.

Le 7 mai dernier, le Français a soulevé son 25e trophée avec le Real Madrid en glanant une troisième Coupe du Roi aux dépens d'Osasuna (2-1), qui s'est ajouté à cinq Ligues des champions, quatre championnats d'Espagne, quatre Supercoupes d'Espagne, quatre Supercoupes de l'UEFA et cinq Coupes du monde des clubs. L'attaquant français a égalé le Brésilien Marcelo au classement des joueurs les plus titrés de l'histoire du club, écrivant finalement les dernières lignes de sa légende au Real Madrid.