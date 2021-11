Violences dans les stades : "Il faut sanctionner individuellement les fautifs, les mettre face à leur responsabilité"

Face à la violence dans les stades, de foot notamment, "la France dispose d'un panel répressif d'interdiction individuelle très large. Le club, le préfet et la justice peuvent interdire un supporter de stade", rappelle Me Pierre Barthelémy sur franceinfo lundi 22 novembre. "Mais ces dernières années, on a trop eu tendance à considérer que c'était à la Ligue de football professionnel et aux clubs de tout prendre en charge, plus que la justice, donc on a souvent des sanctions collectives. Les pouvoirs publics ont oublié le principal : aller chercher individuellement les fautifs et les mettre face à leur responsabilité", déplore cet avocat du barreau de Paris spécialiste des questions de violences dans les stades. "Cette accumulation de mesures collectives disproportionnées et injustes a atteint ses limites", souligne-t-il.





"Des clubs actifs"

Me Barthelémy défend les clubs : "Ils sont très actifs et portent plainte contre les supporters délinquants. Ils refusent de vendre des places ou des abonnements pendant 18 mois parfois". "Les jets de projectiles sont souvent le fait de supporters isolés, qui ne sont pas réguliers ni membres de groupes. Ces comportements sont parfois inexplicables. Même le coupable n'a pas forcément l'intention de lancer quelque chose quand il entre dans un stade. Il y a une dimension spontanée et imprévisible, qui est compliquée à anticiper", conclut Pierre Barthelémy.