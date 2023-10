Incidents OM-OL : l’entraîneur de l’OL bientôt entendu par les enquêteurs

Fabio Grosso a été blessé au visage dimanche dernier pendant que le bus des joueurs lyonnais se faisait caillasser.

L’entraîneur de l’OL, Fabio Grosso, sera entendu mardi 31 octobre ou mercredi 1er novembre par les enquêteurs, indique le procureur de Marseille. Après les incidents avant la rencontre entre l'OM et l'OL dimanche soir et le report du match, la police marseillaise et la police lyonnaise vont travailler main dans la main. Elles vont auditionner les témoins et éplucher les images de vidéo-surveillance ainsi que les images filmées par les téléphones portables, à la recherche de suspects.

L’hypothèse "d’un guet-apens" tendu par des supporters marseillais est pour l’instant "peu vraisemblable", selon le procureur de Marseille, Nicolas Bessone. En raison de travaux, le bus lyonnais n'a pas emprunté son trajet habituel. Le magistrat estime donc qu'il peut s’agir d’un mouvement spontané. Une enquête a été ouverte pour violences en réunion près d’un stade, avec préméditation. Ces faits sont passibles de 10 ans de prison.

Trois enquêtes ouvertes

"Personne n'a été à ce stade interpellé", en ce qui concerne l'attaque du bus des joueurs de l'OL. Pour l'attaque sur un autre car, celui de supporters lyonnais, deux hommes âgés de 22 et 50 ans ont été interpellés et placés en garde à vue lundi précise le procureur de Marseille. Le car de supporters de l'OL a lui aussi subi "une grêle de jets de projectiles divers et variés".

Trois enquêtes sont en cours, après les incidents qui ont entraîné l’annulation du match entre Marseille et Lyon dimanche soir. L'entraîneur lyonnais Fabio Grosso, blessé au visage, s'est vu accorder 30 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Une enquête a été ouverte pour provocation à la haine raciale visant les supporters lyonnais qui ont poussé des cris de singes et fait des saluts nazis dans le stade. Les deux autres enquêtes portent sur le caillassage du bus de l'OL et sur celui d'un car transportant des supporters du club rhodanien.