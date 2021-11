Incidents Lyon-Marseille : l'auteur du jet de bouteille sur Dimitri Payet condamné à six mois de prison avec sursis

L'incident provoqué par le mis en cause avait entraîné l'interruption définitive du match opposant Lyon à Marseille dans le cadre de la 14e journée du championnat de France.

L'auteur du jet de bouteille en plastique sur Dimitri Payet, dimanche à Lyon lors du match de Ligue 1 OL-OM, a été condamné mardi 23 novembre par le tribunal correctionnel à six mois de prison avec sursis. Sa peine est assortie d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction d'accès au stade de l'Olympique lyonnais pendant cinq ans. La procureure avait requis six mois de prison ferme pour sanctionner l'acte du prévenu, qui avait entraîné l'interruption définitive du match opposant Lyon à Marseille après seulement quatre minutes de jeu.

"On constate une montée en puissance d'incidents et d'actes de violence", a déclaré la procureure Béatrice Moure dans son réquisitoire, en rappelant que les clubs encouraient "des sanctions administratives importantes en cas de problème". "Le risque zéro n'existe pas mais la tolérance zéro existe", a-t-elle ajouté en réclamant au tribunal "une peine exemplaire".