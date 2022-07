Football : les créanciers de Bordeaux réduisent la dette du club de 40 millions d'euros

Gérard Lopez a annoncé, mardi, que les créanciers des Girondins, Fortress et King Street, ont accepté d'annuler 75% de la dette du club

Le début d'une éclaircie pour les Girondins, à une semaine de leur passage devant le comité olympique français (CNOSF) ? "On réduit la dette au niveau du club de 40 millions (d'euros). On a trouvé un accord avec les prêteurs", a déclaré le président du club, Gérard Lopez, sur RMC, mardi 12 juillet, confirmant les propos tenus lundi à l'AFP par un de ses proches qui indiquait que de nouveaux accords avaient été trouvés avec King Street et Fortress.

Cette restructuration, qui fait passer la dette du club de 53 à 13,5 millions d'euros, répond à un point soulevé par les instances pour justifier la rétrogradation administrative du club en troisième division. Une décision que conteste le club.

Prochain rendez-vous le 19 juillet

Relégué sportivement en Ligue 2 à la fin de la saison passée, Bordeaux a été rétrogradé le 14 juin en National par la DNCG, le contrôleur de gestion du football français, après examen des finances du club.

Les Girondins ont rendez-vous le 19 juillet devant le Comité national olympique et sportif français pour une audience de conciliation. Si l'avis, consultatif, du CNOSF est favorable, la décision de maintenir Bordeaux en L2 devra ensuite être approuvée le lendemain (20 juillet) par le comité exécutif de la Fédération française (FFF).