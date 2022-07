Football : la relégation des Girondins de Bordeaux en National 1 confirmée en appel par la DNCG

Les Girondins n'en ont pas fini de dégringoler. Relégué en Ligue 2 sportivement, le club bordelais a vu sa rétrogradation administrative en National 1 confirmée par la commission d'appel de la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), selon le procès-verbal de la Fédération française (FFF) consulté par l'AFP.

Bordeaux avait été relégué par la DNCG, le gendarme du football français, à la mi-juin, pour raisons financières. Cette sanction condamne les Marine et Blanc à évoluer au troisième niveau national, une première depuis 1937.

Arrivé à l'été dernier après le retrait de King Street, le propriétaire Gérard Lopez et sa société Jogo Bonito n'ont pu redresser les comptes d'un club criblé de dettes. Sur RMC, l'ex-président de Lille avait déclaré le 21 juin qu'il restait "22 millions d'euros à trouver".

Un risque de dépôt de bilan

Les ennuis ne devraient pas s'arrêter là. En l'état, le fonctionnement du club ne lui permet pas de subsister en National 1, division dans laquelle aucun revenu tiré des droits TV n'est garanti. "Ça ne serait pas économiquement soutenable. Le club ne pourrait plus faire de business. Il perdrait la manne du fonds d'investissement CVC (Capital Partners) et les droits TV seraient beaucoup plus faibles, alors que les charges resteraient énormes parce qu'on ne peut pas les réduire d'un coup", analysait le 15 juin pour franceinfo: sport l'économiste Jean-François Brocard.

"Il y a un risque de dépôt de bilan", concédait d'ailleurs Gérard Lopez sur RMC. Si tel est le cas, Bordeaux devra repartir en National 3, soit la cinquième division du football français, où évoluait cette année son équipe réserve. Il s'agirait d'un déclassement historique pour un club six fois champion de France, finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1996, présent sans discontinuer dans le monde professionnel depuis 1937.

La décision de mardi laisse une place vacante en Ligue 2. La Ligue de football professionnel devra se prononcer sur l'éventuel repêchage d'un club, comme Dunkerque, 19e de Ligue 2 ou Villefranche-Beaujolais, 3e de National 1. Une autre option serait que le championnat se dispute avec 19 équipes et que l'une d'entre elle soit exemptée lors de chaque journée.