Football : victime d'un arrêt cardiaque à l'Euro, Christian Eriksen reprend l'entraînement au Danemark

Le meneur de jeu danois Christian Eriksen, éloigné des terrains depuis son impressionnant arrêt cardiaque lors du premier match de son pays à l'Euro, a repris l'entraînement, a indiqué jeudi 2 décembre un responsable du club d'Odense.

Officiellement sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2024, Eriksen, 29 ans, est actuellement à Odense, où il a fait ses débuts et possède encore une résidence. Le 12 juin à Copenhague, il s'était écroulé en plein match, victime d'un arrêt cardiaque. "Nous sommes heureux qu'il nous ait demandé s'il pouvait reprendre l'entrainement à Ådalen" (le centre d'entraînement d'Odense en 1ère division danoise), se réjouit le responsable sportif du club, Michael Hemmingsen, dans les colonnes du quotidien danois B.T.

D'après le journal, Eriksen s'est entraîné mercredi dès 8h du matin avec un coach. "Nous sommes très heureux que Christian Eriksen entretienne sa forme ces jours-ci sur nos terrains", s'est félicité Hemmingsen.

"Eriksen reached out to us, and he is now training by himself."



Christian Eriksen has begun training at former club Odense Boldklub, following his rehabilitation after suffering a cardiac arrest at Euro 2020.