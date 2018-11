VIDEO. Fichage ethnique au PSG : "nous allons recevoir les responsables du club", affirme Marlène Schiappa

Avec sa collègue ministre des Sports Roxana Maracineanu, Marlène Schiappa va recevoir les responsables du PSG pour les interroger sur les accusations de fichage ethnique au sein du club. La secrétaire d'Etat à l'Égalité entre les femmes et les hommes et à la Lutte contre les discriminations l'a annoncé sur le plateau de France 3, dimanche 11 novembre.

Révélé par Mediapart et "Envoyé spécial" dans le cadre des "Football Leaks", ce recours à des critères ethniques pour classer les jeunes joueurs a été qualifié de "consternant" par Marlène Schiappa. "Le fichage ethnique est interdit en France", a rappelé la secrétaire d'Etat. "Nous nous réservons tous les droits d'agir, rien n'est fermé", y compris en justice, "mais d'abord nous allons recevoir le club pour savoir ce qu'il a à dire", a-t-elle expliqué.

Vendredi 9 novembre, la Ligue des droits de l'Homme a porté plainte contre X pour "discrimination" et pour "collecte et traitement de données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques". De son côté, le PSG a lancé une enquête interne et a promis d'en "partager les résultats avec les instances et autorités de tutelle afin de faire toute la lumière sur le sujet".