Accusations de fichage ethnique au PSG : la ministre des Sports se dit "consternée", la Licra et la LDH saisissent la justice

Des recruteurs du PSG ont fiché ethniquement de jeunes joueurs, selon de nouvelles révélations issues des "Football Leaks".

La ministre des Sports a exprimé sa "consternation", jeudi 8 novembre, après la révélation de pratiques de fichage ethnique dans le recrutement du PSG. "Si ces faits de discrimination sont avérés, ils sont passibles de sanctions disciplinaires, voire pénales. On ne peut pas tolérer que des personnes soient identifiées, recrutées selon leur couleur de peau ou leur origine", a affirmé la ministre.

>> "Français, Antillais, Maghrébin, Afrique noire" : les explications d'un ancien recruteur sur des pratiques de fichage ethnique au PSG

De 2013 au printemps 2018, la cellule de recrutement du PSG a mentionné des critères ethniques dans ses fiches d'évaluation de jeunes joueurs, classés comme "Français", "Maghrébin" "Antillais", "Africain", révèlent Mediapart et "Envoyé spécial" dans le cadre des "Football Leaks".

Le Défenseur des droits se saisit

Dans une déclaration, Roxana Maracineanu explique avoir "demandé au président de la Fédération française de football", Noël Le Graët , "ainsi qu'à la présidente de la Ligue de football professionnel (LFP)", Nathalie Boy de la Tour "d'examiner ce dossier dans les plus brefs délais et plus largement, de faire des recommandations pour changer les mentalités et combattre ce type de comportements sur et hors des terrains de sport." "L'Etat se réserve la possibilité de donner toutes suites utiles à cette affaire", a-t-elle conclu.

La Ligue des droits de l'homme (LDH) a annoncé qu'elle saisirait le procureur de la République d'une plainte relative à un "fichage ethnique" de jeunes recrues du club de football, après ces révélations. La LDH dénonce "un tel système" qui "est profondément raciste et discriminatoire". La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a également annoncé qu'elle "saisit la justice". De même, le Défenseur des droits "a décidé de se saisir d’office des informations qui ont été diffusées au sujet du recrutement des jeunes joueurs par le PSG."

Le @PSG_inside a reconnu l'existence au sein de son centre de recrutement de fichiers "illégaux" sur une base ethnique et dénonce des initiatives individuelles. Nous ne pouvons pas en rester là et les responsabilités doivent être établies. La @_LICRA_ saisit la justice. https://t.co/wzryKPlilo — LICRA (@_LICRA_) 8 novembre 2018