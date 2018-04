Foot : Marseille en bonne position pour se qualifier en finale de la Ligue Europa après sa victoire (2-0) face à Salzbourg

Au Vélodrome, Florian Thauvin et Clinton Njie ont offert les deux buts aux Marseillais.

La cité Phocéenne va pouvoir faire la fête. Jeudi 26 avril, l'Olympique de Marseille a pris une sérieuse option pour la finale de la Ligue Europa en battant (2-0) le RB Salzbourg. Au Vélodrome, Florian Thauvin et Clinton Njie ont offert les deux buts aux Marseillais. Le match retour doit se jouer à la Red Bull Arena Salzbourg, en Autriche, le 3 mai.

L'OM a réalisé une très belle première période, marqué par un but de Thauvin à la 15e minute. Si la deuxième mi-temps a été plus compliquée sur le plan tactique et physique, l'entrée de Clinton N'Jié a fait la différence pour créer le break et sceller la victoire marseillaise. Encore une fois, Dimitri Payet a été au rendez-vous et a tenu son rôle de capitaine.

Du côté de l'autre demi-finale Antoine Griezmann a répondu à Alexandre Lacazette et permis à l'Atlético Madrid d'arracher le nul sur le terrain d'Arsenal (1-1). La finale doit se jouer le 6 mai à Lyon.