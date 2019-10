France-Turquie : un match sous tension pour les qualifications de l'Euro 2020

Le match qui oppose la France et la Turquie ce lundi 14 cotobre au soir au Stade de France sera scruté à la loupe. "Ce match est placé sous haute sécurité en raison de ce contexte géopolitique complexe depuis le début de l'offensive turque contre les Kurdes de Syrie. Une offensive condamnée par la communauté internationale et par Emmanuel Macron, mais une offensive saluée par les joueurs de football de l'équipe nationale turque. C'était face à l'Albanie il y a quelques jours", explique Josselin Debraux, en direct du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

1 400 policiers et gendarmes sont attendus ce soir

Lors du match aller entre la Turquie et la France, qui s'était déroulé sur le sol turc, l'hymne français, la Marseillaise, avait été copieusement sifflé. "Un scénario qui pourrait se reproduire puisque ce sont plus de 30 000 supporters turcs qui sont attendus à l'intérieur du Stade de France. Pour éviter tout débordement, les effectifs de sécurité ont été renforcés ce soir avec plus de 1 400 policiers et gendarmes qui sont attendus", conclut le journaliste.

