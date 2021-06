Vidéo Des fan zones aménagées mises en place pendant l'Euro annonce Roxana Maracineanu

Ce ne sera pas encore l'immense liesse du titre mondial de 2018. Mais les supporters de l'équipe de France pourront se rassembler pour suivre l'Euro 2020, qui débute le vendredi 11 juin, dans des fan zones a assuré Roxana Maracineanu. La ministre déléguée aux Sports l'a assuré dans l'émission Télématin et l'interview des 4 Vérités sur France 2, vendredi 4 juin.

Ces fan zones resteront dans un premier temps soumises à des aménagements (public assis et 5 000 personnes maximum) avant une possible évolution après le 30 juin, dernière phase de l'allègement des mesures sanitaires annoncée par le gouvernement. "Si lundi – mardi on publie les bons tests, on pourra faire valoir ce pass sanitaire sur tous les autres événements, détaille Roxana Maracineanu. Les organisateurs pourront ensuite valider ces pass sanitaires pour que la jauge puisse augmenter en toute sécurité dans les stades."

"A partir du 30 juin, on reviendra à peu près à la normalité" assure la ministre, alors que le match France – Bulgarie le 8 juin prochain se déroulera devant 5 000 personnes au Stade de France avant l'entrée en lice des hommes de Didier Deschamps à l'Euro le 15 juin prochain contre l'Allemagne. Ces fan zones "augmentées" pourraient ainsi n'être mises en place qu'à partir des quarts de finales, les 2 et 3 juillet.