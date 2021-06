France-pays de Galles : quelles leçons retenir du premier match de préparation des Bleus ?

"J'ai l'impression qu'on attend Johnny Hallyday !" Hier après-midi, plusieurs dizaines de supporters s'étaient massés devant l'hôtel des Bleus en bord de mer, à quelques heures du début de leur premier match de préparation face au pays de Galles à Nice. Mais laissons la rockstar reposer en paix, il ne s'agissait que de l'équipe de France. Pourtant, cet engouement populaire traduisait une énorme attente autour de l'équipe de Didier Deschamps, à moins de quinze jours de son premier match à l'Euro face à l'Allemagne.

À quelques kilomètres de la promenade des Anglais, plus tard dans la douce brise de l'Allianz Riviera, les Bleus ont fait le travail en s'imposant facilement face à des Gallois rapidement réduits à 10 (3-0). S'il ne s'agissait que d'un match de préparation, quelques leçons sont à retenir de cette rencontre, au cours de laquelle Karim Benzema a joué de malchance pour son retour en Bleu cinq ans après.

Un trio offensif prometteur

La ville de Nice est vernie. Elle avait été la dernière à voir Benzema porter le maillot des Bleus le 8 octobre 2015 face à l'Albanie. Mercredi soir, elle a été la première à voir naître la BGM (Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé). En rodage en première mi-temps, le trio s'est trouvé une première fois à la 42e minute sur un bel enchaînement qui s'est terminé par une frappe de Mbappé.

Le potentiel est là, et personne n'en doutait. La soirée de mercredi a confirmé cela sur le terrain. Antoine Griezmann a été omniprésent, en métronome des Bleus. Mbappé a bien endossé son rôle de détonateur. Benzema, lui, a (beaucoup) tenté sans trouver l'ouverture. Si les trois compères de la BGM n'ont pas marqué, ils ont laissé entrevoir de belles promesses pour la suite.

"Ils savent très bien ce que j'attends d'eux. Il y a des ajustements à faire. Ça discute et c'est ce qui me plaît, de voir que les joueurs échangent entre eux", a expliqué Deschamps en conférence de presse après la rencontre. Signe que que le sélectionneur voulait laisser ses attaquants travailler les automatismes, le sélectionneur n'a sorti Mbappé qu'à la 73e minute, puis Griezmann à la 84e.

Une défense peu sollicitée… mais mise en danger

C'est le danger des matchs de préparation face à des équipes à priori plus faibles : ne pas parvenir à jauger le niveau de sa défense. Hier soir, si les Bleus se sont logiquement imposés, leur défense a tout de même souffert. Signe que de ce côté-là aussi, il faudra travailler. Deschamps n'a cessé ces derniers jours d'indiquer que toute son équipe est liée. Force est de constater que le 4-4-2 en losange a exposé l'équipe de France à quelques situations dangereuses, notamment dans le dos de la défense des latéraux.

Benjamin Pavard, sorti à la mi-temps, a été en grande difficulté face au remuant Daniel James. Ce dernier a d'ailleurs eu la courtoisie de faire briller Hugo Lloris pour sa 100e sélection comme capitaine (5e, 65e). S'il faut retenir une leçon positive de la défense des Bleus, c'est donc celle-ci : le gardien de Tottenham est déjà chaud, lui qui a réalisé deux grandes parades.

Réduits à 10, les Gallois n'ont pas pu poser plus de difficultés aux Français. Une occasion manquée pour la défense des Bleus de travailler ses automatismes. "Les matches de préparation, on les joue aussi pour être mis en difficulté", a indiqué Deschamps en conférence de presse. Lui comme ses joueurs ont très certainement regretté le carton rouge sévère sorti par l'arbitre de la rencontre à Neco Williams.

Le banc, un indispensable atout

4-4-2 losange, 4-4-2 à plat, 4-2-3-1… L'équipe de France s'est retrouvée dans tous ses états mercredi soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Didier Deschamps a procédé à ses six changements autorisés pour ce match amical – il n'en aura droit qu'à cinq lors de l'Euro –, et en a profité pour avancer à tâtons. Après l'entrée de Kingsley Coman, toujours aussi percutant dans son couloir, les Bleus ont évolué dans un 4-4-2 classique.

Après celle d'Ousmane Dembélé, auteur du troisième but et très remuant, ils sont passés en 4-2-3-1. Une malléabilité et une profondeur de banc qui représentent forcément un atout considérable pour l'équipe de France avant d'aborder l'Euro. Lucas Digne s'est mis en évidence après sa rentrée à la mi-temps.

Tout comme Jules Koundé, qui célébrait sa toute première sélection avec les Bleus à un poste inhabituel d'arrière droit. "C'était important de lui donner du temps de jeu. Je l'ai déjà vu performant à ce poste en club. Il est à l'aise. C'est une option différente et je l'ai pris pour cette polyvalence", a assuré Deschamps, qui pourra donc effectuer des ajustements pendant la compétition si nécessaire.

Un bon début, à confirmer

Depuis 2004, l'équipe de France a remporté l'intégralité de ses premiers matchs de préparation avant une compétition internationale. Contre le pays de Galles, les joueurs de Didier Deschamps n'ont donc pas dérogé à la règle et y ont ajouté la manière. Si les Bleus devront encore peaufiner quelques détails avant leurs débuts à l'Euro 2021 dans douze jours contre l'Allemagne, ils sont sur la bonne voie.

"C'est bien, ça vient conclure cette première phase de préparation où on a eu une charge de travail importante. On sait ce qu'on veut mettre en place avec les joueurs, pour le positionnement, mais un tableau, c'est différent du terrain. Je ne vais pas crier "ça y est, on y arrivés". Il y a eu de bonnes choses et avec la répétition, c'est censé s'améliorer. La qualité est là, l'état d'esprit aussi", a affirmé Deschamps mercredi soir.

Pour travailler cet ensemble, un deuxième match amical de préparation se profile face à la Bulgarie, mardi prochain au stade de France. Tout n'est pas parfait, mais c'est en bonne voie. En tout cas, les Bleus semblent plus avancés que l'Allemagne, qui a concédé un match nul face au Danemark malgré une domination globale (1-1).