Liste des Bleus : Kanté, Mbappé et Lloris plébiscités, Benzema de justesse... Le groupe de 26 joueurs que vous avez sélectionné pour l'Euro

Kanté chouchou des votes, Benzema retenu de justesse, Maignan préféré à Mandanda : à quelques heures de la tant attendue liste, élargie à 26, pour le championnat d'Europe 2021 (11 juin-11 juillet), voici les joueurs que vous avez retenus. Vous avez été près de 12 000 sélectionneurs en herbe à composer votre groupe, qui se découpe de la manière suivante : trois gardiens, huit défenseurs, sept milieux de terrain et huit attaquants.

Trois gardiens largement en tête

Selon vous, pas de doute : Didier Deschamps devrait retenir Hugo Lloris, Mike Maignan et Steve Mandanda dans les cages. Les portiers de Tottenham, Lille et Marseille se dégagent très largement comme favoris. A noter toutefois que, malgré l'expérience de Mandanda en équipe de France (34 sélections), vous avez préféré Maignan comme deuxième gardien. Auteur d'une très belle saison au Losc, le joueur de 25 ans avait honoré sa première sélection avec les Bleus en octobre dernier contre l'Ukraine. Le résultat de vos votes pour le poste de gardien de but de l'équipe de France à l'Euro 2021 (Franceinfo: sport)

La fratrie Hernandez en défense

Votre défense se composerait de Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Ferland Mendy, Théo Hernandez, Lucas Digne et Clément Lenglet. Ce serait une première avec les Bleus pour le cadet Hernandez (Théo), passé par toutes les sélections de jeunes. Une entrée dans la cour des grands pour le joueur de l'AC Milan qui se ferait aux dépens d'habitués de la liste du sélectionneur Léo Dubois (9e choix) ou Kurt Zouma (10e choix). Au niveau de la défense, vous avez largement plébiscité Raphaël Varane, dans le groupe des 26 Bleus pour l'Euro 2021. (Franceinfo: sport)

Kanté et Pogba indéboulonnables

Pour ce qui est du milieu de terrain, vous avez choisi l'habituel duo N'Golo Kanté-Paul Pogba, auquel s'ajoutent Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Thomas Lemar, Tanguy Ndombele et Corentin Tolisso. Si vous accordez beaucoup de confiance au Rennais Camavinga (4e choix), vous n'avez pas retenu le champion du monde Steven Nzonzi ni l'expérimenté Moussa Sissoko, sélectionné à 67 reprises avec les Bleus. N'Golo Kanté et Paul Pogba, vos premiers choix pour occuper le milieu de terrain de l'équipe de France pour l'Euro 2021. (Franceinfo: sport)

Karim Benzema parmi les attaquants

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial et Karim Benzema. Avec vous, Karim Benzema, qui n'a plus porté le maillot des Bleus depuis octobre 2015, se fait donc une place dans cette liste élargie, et un total de huit attaquants. A noter également, la présence de Giroud qui, malgré un faible temps de jeu à Chelsea, reste important au sein de l'effectif selon vous. Vous récompensez également Wissam Ben Yedder de sa belle saison à Monaco (propulsé en tant que 4e choix).

Kylian Mbapé est votre attaquant préféré pour mener l'attaque française à l'Euro 2021, et Karim Benzema se trouve à la 8e place de vos choix. (Franceinfo: sport)

Kanté, Mbappé, Loris : le tiercé gagnant

Le joueur le plus plébiscité tous postes confondus est N'Golo Kanté : avec 11 627 votes, le milieu de terrain de Chelsea fait la course en tête, juste devant Kylian Mbappé (11 597) et Hugo Lloris (11 595).

Votre liste en un coup d'oeil :

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan et Steve Mandanda

Défenseurs : Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Ferland Mendy, Théo Hernandez, Lucas Digne, Clément Lenglet

Milieux de terrain : N'Golo Kanté-Paul Pogba, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Thomas Lemar, Tanguy Ndombele et Corentin Tolisso

Attaquants : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial et Karim Benzema

Pour connaître la liste de Didier Deschamps, aboutissement d'un long processus parfois tortueux pour les sélectionneurs nationaux, il faudra encore patienter quelques heures.