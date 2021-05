Euro 2020 : l'UEFA autorise des listes à 26 joueurs

La Covid-19 ne cesse de bouleverser les règlements des compétitions sportives. Afin de garantir le bon déroulement de la compétition et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l'UEFA a annoncé mardi 4 mai qu'elle autorisera 26 joueurs par équipe pendant l'Euro 2020 (11 juin au 11 juillet). "Pour atténuer les risques de pénurie de joueurs disponibles pour certains matches, en raison d'éventuels résultats positifs des tests COVID-19 et des mesures de quarantaine ultérieures ordonnées par les autorités compétentes, il a été décidé d'augmenter exceptionnellement la liste des joueurs pour toutes les équipes participantes à 26 joueurs", peut-on lire dans un communiqué.

#EURO2020 squads will feature up to 26 players.



Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



Full details: