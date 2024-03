Football : l'équipe de France rebondit en battant sans convaincre le Chili en amical

Une victoire en guise de dernière note avant de se projeter vers l'Euro 2024. Les Bleus ont logiquement dominé le Chili (3-2), mardi 26 mars, au stade Vélodrome de Marseille. Une réaction était attendue trois jours après la claque reçue contre l'Allemagne à Lyon (0-2). Pas de quoi non plus faire passer pour une franche réussite ce dernier rassemblement avant l'envol pour l'Allemagne l'été prochain.

Parce que les joueurs de Didier Deschamps ont encore une fois très mal débuté leur rencontre, au point d’être menés après seulement six minutes de jeu. Totalement passive, l’arrière-garde tricolore a laissé beaucoup trop de temps et d’espace à Marcelino Núñez, dans un fauteuil pour tromper Mike Maignan d’une frappe croisée (6e). Un deuxième coup sur la tête est survenu deux minutes plus tard, quand Jonathan Clauss est sorti sur blessure. Le Marseillais, qui pouvait profiter de cette titularisation dans son stade pour marquer des points pour faire partie de la liste pour l’Euro, est victime d’une déchirure de l’ischio gauche d’après le staff de l’équipe de France.

Kolo Muani marque des points

Malgré cette entame cauchemardesque, cette équipe, largement remaniée par rapport au choc contre l’Allemagne (neuf changements), a traversé l’orage. Le pressing chilien a considérablement faibli et c’est un avec un brin de réussite que Youssouf Fofana a égalisé, d’une frappe lointaine de son mauvais pied, déviée par un défenseur adverse (19e). Déjà en vue contre la Grèce en novembre, le Monégasque a marqué son troisième but de l’extérieur de la surface avec les Bleus cette saison et s’affirme comme une option intéressante derrière les habituels titulaires du milieu de terrain.

"Je suis très content de mon match, et de la victoire ce soir"



L'homme du match, Randal Kolo Muani, revient sur son but et sur la victoire des Bleus en direct dans "L'Après-Match" pic.twitter.com/SJIAmPG47b — TF1 (@TF1) March 26, 2024

Sur cette lancée, Randal Kolo Muani, hyperactif et meilleur joueur tricolore de la soirée, a donné l’avantage aux Bleus en montant plus haut que deux défenseurs chiliens sur un centre de Théo Hernandez (26e). Critiqué avec le PSG et en manque de confiance, l’attaquant a tout simplement signé sa meilleure performance de la saison. C’est lui qui a fait tout le travail sur le troisième et dernier but tricolore, donné à Olivier Giroud après un joli slalom (72e).

Clauss et Camavinga, le mauvais timing

A son image, ou encore celle de Fofana, les joueurs qui n’avaient pas été titulaires contre l’Allemagne ont donné raison à Didier Deschamps de les aligner. Les deux seuls joueurs à avoir débuté trois jours plus tôt sont totalement passés à côté de leur rencontre. Kylian Mbappé s’est montré particulièrement brouillon et individualiste, et Aurélien Tchouameni est coupable d’être bien trop loin sur les deux buts du Chili, que ce soit face à Nunez ou Osorio (82e).

Si, au micro de TF1, Théo Hernandez et Youssouf Fofana ont parlé de "match maîtrisé", les choses n'étaient pas aussi évidentes mardi soir. Les Bleus ont encaissé "deux buts évitables", dixit Didier Deschamps, face à une équipe vieillissante et ne figurant plus parmi les cadors de son continent (42e au classement Fifa). En plus de Jonathan Clauss, Eduardo Camavinga est également sorti sur blessure, touché à la cheville gauche juste avant la mi-temps (43e). A moins de deux moins de la liste pour l'Euro 2024, tout pépin physique est sujet à inquiétude, forcément.