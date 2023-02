A 36 ans, Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 53 buts, et espère avoir l'occasion d'en inscrire encore d'autres.

Alors que ses coéquipiers Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont récemment annoncé leur retraite internationale, Olivier Giroud, 36 ans, compte bien poursuivre sa carrière avec les Bleus. Invité de l'émission "20h30 le dimanche" sur France 2, depuis Milan, il s'est dit "pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui (lui) tient à cœur", tout en espérant "qu'il y aura encore des émotions".

"J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France", a poursuivi le champion du monde en 2018 et finaliste de la dernière Coupe du monde en 2022.

Moins décisif au retour du Mondial qatari, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (53 buts) a retrouvé le chemin des filets à deux reprises lors des trois derniers matchs de championnat avec l'AC Milan. Il saura si Didier Deschamps continue à l'appeler en équipe de France en mars, lors du prochain rassemblement des Bleus, avec une rencontre contre les Pays-Bas (le 24 mars), en ouverture des qualifications pour l'Euro 2024.