Equipe de France : Noël Le Graët va proposer à Corinne Diacre de prolonger avec les Bleues jusqu'aux JO 2024

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, va proposer à la sélectionneuse Corinne Diacre de prolonger son contrat jusqu'aux Jeux olympiques 2024 de Paris, a-t-il annoncé, jeudi 28 juillet, dans un entretien à l'AFP, au lendemain de l'élimination en demi-finale de l'Euro.

"Avec Corinne, on est sur la bonne pente. Cela a été plus dur, mais on progresse. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas un accord", a-t-il affirmé, vantant les mérites d'une équipe de France "cohérente et en progrès" en dépit de la demi-finale perdue 2-1 face à l'Allemagne. "Je l'ai quand même soutenue dans des périodes où il n'y avait pas grand-monde pour la soutenir. Aujourd'hui il y a des résultats qui sont plutôt positifs, je ne vois pas pourquoi je ne la soutiendrai pas à nouveau", a-t-il développé.

Objectif JO 2024

En poste depuis 2017, l'ancienne défenseuse de l'équipe de France, dont le contrat arrive à terme à l'issue de ce championnat d'Europe, a vu le début de son aventure marquée par des tensions avec de nombreuses joueuses, parmi lesquelles les Lyonnaises Amandine Henry ou Eugénie Le Sommer, toutes deux non retenues lors de l'Euro en Angleterre.

Avant la défaite contre les Allemandes, "on sortait de 18 matchs sans défaite, ça montre que notre équipe est cohérente et en progrès", a ajouté Noël Le Graët, évoquant le rajeunissement impulsé par la sélectionneuse : "Elle vient de former l'équipe de demain."