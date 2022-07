Euro 2022 : pour les Françaises, une défaite frustrante et l’apprentissage du haut niveau

Battue par une équipe d'Allemagne très efficace en demi-finale de l'Euro, mercredi, l'équipe de France ressort de l'Euro avec de la frustration et des pistes de progression vers le plus haut niveau.

Au coup de sifflet final, les visages fermés laissaient déjà transparaître la déception et la frustration. Hébétées, les mains sur les hanches, les joueuses françaises, battues par l'Allemagne et éliminées de l'Euro, n'ont même pas eu la force de laisser éclater leurs émotions. Comme vidées par le rêve qu'elles avaient cru enfin toucher, et qu'elles ont laissé échapper.

Déception, c'est le mot qui est le plus revenu dans les déclarations d'après-match. "On est très déçues, on va la garder quelques temps, ça va mettre du temps à partir", a ainsi lâché Grace Geyoro face aux micros. "Il y a beaucoup de déception, on était à 90 minutes de Wembley, et l'objectif n'est pas atteint", a également regretté la capitaine des Bleues, Wendie Renard. Pour celles qui s'arrêtent répondre, les traits sont tirés, les yeux humides. Les autres ne souhaitent pas s'exprimer. "A l'instant T, c'est la déception qui prime, on ne peut pas se satisfaire du résultat, on ne peut pas se satisfaire de perdre", a déclaré de son côté Corinne Diacre, la mine sombre, en conférence de presse.

S'il n'y a pas de honte à tomber face à un nation sacrée à huit reprises, les Françaises peuvent nourrir des regrets et de la frustration. Alors que le score était encore à 1-1, elles ont eu les occasions de prendre les devants et de plier le match, dans un solide temps fort au coeur de la seconde période. "Les joueuses se sont bien battues, on a tout donné ce soir, ça n'a pas payé, notamment sur la deuxième mi-temps, où on s'est créé beaucoup d'occasions. L'efficacité nous a encore fui ce soir", a regretté la sélectionneuse. Un constat sur lequel toutes les joueuses s'accordent. "Elles ont été plus fortes, plus tueuses", a approuvé Grace Geyoro, quand Wendie Renard a loué "les combinaisons et les opportunités" de leurs adversaires.

"C'est ça le haut niveau"

L'équipe de France, qui disputait sa première demi-finale sur la scène européenne, son premier match dans un dernier carré depuis les Jeux en 2012, doit encore s'aguerrir au plus haut niveau. Mercredi soir, face à l'Allemagne, elle a pu mesurer tout ce qui la sépare encore des plus grandes sélections. "L'Allemagne a été à la hauteur de son rang, une belle équipe, puissante, athlétique, efficace", a résumé Corinne Diacre. "Pas mal de petites choses nous ont manquées pour faire basculer le match en notre faveur", a de son côté analysé Clara Matéo. "C'est dommage car on avait le potentiel. Mais c'est ça le haut niveau", a ajouté la joueuse du PFC.

Malgré tout, les Bleues ne veulent pas tout jeter. "Je suis fière de faire partie de cette équipe et fière de notre parcours", a assuré Selma Bacha. L'équipe de France a construit les fondations d'un collectif qui progresse et qui apprend. "On a bâti quelque chose d'important avec un groupe sympathique, travailleur, qui n'aime pas perdre. C'est de bon augure pour la suite", a reconnu Corinne Diacre. Le groupe est jeune, et bénéficiera forcément de l'expérience. Les Bleues regardent déjà vers demain et leur prochain objectif, la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande pour laquelle elles sont déjà qualifiées.