Euro 2022 : Amandine Henry et Eugénie Le Sommer absentes de la liste des 23 de Corinne Diacre

Elles seront 23 en quête du titre européen. La sélectionneuse de l'équipe de France de football, Corinne Diacre, a annoncé, lundi 30 mai sur TF1, la liste des joueuses qui disputeront l'Euro, du 6 au 31 juillet en Angleterre. Des cadres, comme la capitaine Wendie Renard et l'ailière Delphine Cascarino, font partie des heureuses élues.

En revanche, la capitaine de la dernière Coupe du monde, en 2019, Amandine Henry, n'a pas été rappelée. En raison de différends avec la patronne des Bleues, la milieu de Lyon est écartée depuis un an et demi. Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, est l'autre grande absente. Les deux joueuses ont participé au récent doublé (championnat et Ligue des champions) de l'OL.

"Il y a plusieurs critères, s'est justifiée Corinne Diacre. On ne se base pas sur la performance d’un jour. Ce sont des observations sur toute une saison. Elles ont porté de nombreuses fois le maillot de l’équipe de France et y ont performé, mais j’avais un choix difficile à faire que j’assumerai jusqu’au bout."

Déjà absente en avril, la Parisienne Kheira Hamraoui ne se rendra pas non plus au camp de base d'Ashby-de-la-Zouch, dans le comté de Leicester. En revanche, l'équipe de France pourra compter sur la meilleure joueuse et buteuse du championnat de France, Marie-Antoinette Katoto, ou encore sur la gardienne Pauline Peyraud-Magnin.

La liste des 23 joueuses françaises sélectionnées pour l'Euro :

Gardiennes : Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin).

Défenseuses : Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham), Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain), Griedge Mbock (Lyon), Eve Périsset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid).

Milieux : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton), Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante).

Attaquantes : Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC).