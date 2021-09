Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : une équipe de France décevante concède le nul en Ukraine

Une nouvelle fois menée au score, l’équipe de France est parvenue à accrocher le match nul samedi face à l’Ukraine (1-1) dans un stade olympique de Kiev survolté. Les Bleus n’ont plus gagné depuis maintenant cinq matchs.

Une fâcheuse habitude. Pour la cinquième fois d'affilée - en comptant les matchs de l’Euro -, l’équipe de France a concédé l’ouverture du score samedi 4 septembre face à l’Ukraine avant de revenir dans la rencontre en seconde période. En parvenant à égaliser, les Bleus accrochent le point du match nul, décevant (1-1), dans le stade olympique de Kiev, mais qui leur permet de conserver leur première place devant la Finlande et l’Ukraine dans le groupe D.

Car les Bleus n’ont joué qu’une période dans cette rencontre, la seconde. On ne sait pas ce que Didier Deschamps a dit à ses joueurs dans les vestiaires à la pause, alors qu’ils étaient menés, mais le discours a fait son effet. Lors du premier acte, l’équipe de France avait beau avoir le ballon, elle ne trouvait pas les décalages face à la Zbirna, récente quart de finaliste de l’Euro.

5 - La France a concédé l’ouverture du score lors de chacun de ses 5 derniers matches, sa plus longue série de ce genre depuis novembre 2009-juin 2010 sous Raymond Domenech (5 également). Endormie. #UKRFRA pic.twitter.com/OuOg95T8MY — OptaJean (@OptaJean) September 4, 2021

Pas assez de vitesse dans les transmissions, d’inspiration, de passes qui cassent les lignes et pas assez de cœur pour aller transpercer une défense ukrainienne regroupée et soutenue par le public du stade olympique de Kiev. Heureux de retrouver leur sélection, les 45 000 supporters locaux ont poussé tout au long de la rencontre et indéniablement permis aux leurs d’accrocher le point du nul.

Martial se rattrape bien

Malgré l’hostilité des lieux, l’équipe de France aurait dû faire mieux. Kylian Mbappé, absent ce soir, avait beau n’avoir marqué qu’un seul but lors de ses onze dernières sélections, il était l’un des seuls à secouer le cocotier quand ça n'allait pas. Ce soir, Kingsley Coman devait s’atteler à cette tâche, lors d’un match censé rappeler à son sélectionneur qu’il n’est pas qu’un simple joker. Malgré quelques accélérations et une frappe qui s’est envolée dans les gradins du stade olympique de Kiev (33e), force est de constater que le Munichois n’a pas réussi son pari.

L’ailier est tout de même impliqué sur le but tricolore du retour des vestiaires, en centrant pour la tête d’Adrien Rabiot. Une tentative contrée qui retomba miraculeusement dans les pieds d’Anthony Martial pour ramener les deux équipes à égalité (50e). Le public et les joueurs traversaient tout de même trois minutes d’incompréhension, dans l’attente de la validation du but après la blessure d’un joueur ukrainien.

Shaparenko abat les Bleus

Sur le coup, les Bleus offraient tout ce qu’ils n’avaient pas réussi à faire en première période et Martial se rattrapait bien. Titularisé par Didier Deschamps pour faire souffler Karim Benzema, l’attaquant de Manchester United, qui avait inscrit son seul but en bleu il y a cinq ans, avait buté sur Andriy Pyatov juste avant la pause à la suite d’un service lumineux de Paul Pogba (44e).

Ce duel raté, Martial aurait pu longtemps cogiter dessus. Car dans la foulée, l’Ukraine ouvrait le score à l’issue d’une contre-attaque et d’une frappe magistrale de l’époustouflant Mykola Shaparenko (44e). De quoi faire exulter le public ukrainien, qui se serait levé quelques minutes plus tôt sans l’énorme arrêt d’Hugo Lloris (35e), et faire rentrer les joueurs de Deschamps dans les vestiaires la tête basse.

Rebondir contre la Finlande

Pour la cinquième fois d'affilée, les Bleus concèdent le match nul malgré le poteau touché par Moussa Diaby (78e) et la frappe lointaine de Rabiot (86e). Les Tricolores ne perdent pas mais ne savent plus gagner depuis le traumatisme de l’Euro. Après cinq matchs sans victoire, Deschamps traverse la pire période de son mandat de sélectionneur, avec celle de mars à septembre 2013.

0 - La France n’a gagné aucun de ses 4 matches disputés à Kiev : 2 nuls et 1 défaite face à l’Ukraine ainsi qu’une défaite contre la Suède en phase de groupes de l’EURO 2012. Hostile. pic.twitter.com/qvhrREqND9 — OptaJean (@OptaJean) September 4, 2021

L’équipe de France confirme également qu’elle n’arrive pas à s’imposer à Kiev. Mais avec neuf points dans son groupe D, elle compte désormais quatre longueurs d’avance sur la Finlande et l’Ukraine et est en bonne posture pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022. En battant la Finlande mardi 7 septembre (20h45) à Lyon, les joueurs de Deschamps seraient tout proches de décrocher leur ticket pour le Qatar. Encore faudra-t-il réussir à s’imposer.