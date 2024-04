Direct Suède-France : une rencontre déjà décisive pour les Bleues... Suivez et commentez le match de qualifications à l'Euro 2025

Après sa victoire contre l'Irlande vendredi (1-0) à domicile, l'équipe de France se déplace à Göteborg pour y affronter la Suède, troisième de la dernière Coupe du monde, mardi 9 avril à 19h00. Un défi de taille pour se rapprocher de la qualification à l'Euro 2025, alors que les Bleues sont tombées dans le groupe le plus relevé des éliminatoires, avec les Suédoises, les Irlandaises et surtout les Anglaises, championnes d'Europe en titre.

Un match déjà décisif

L'équipe de France a pris la tête du groupe A3 des qualifications à l'Euro 2025 grâce à son succès contre l'Irlande, tandis que la Suède a fait match nul en Angleterre (1-1). Une bonne entrée en matière face à l'adversaire le plus faible du groupe, qui demande donc confirmation contre les Suédoises, dans une rencontre déjà décisive pour rallier l'Euro. Les joueuses d'Hervé Renard doivent terminer à l'une des deux premières places du groupe (directement qualificatives), sous peine de devoir remporter deux tours de barrages à l'automne pour décrocher leur ticket pour l'Euro.

Les Bleues vont devoir hausser le ton

Dominatrices de bout en bout, les Françaises ont maîtrisé leur sujet contre l'Irlande à Saint-Symphorien, mais ont cruellement manqué de percussion et de réalisme pour concrétiser leurs occasions. C'est sur un coup franc, repris par Marie-Antoinette Katoto, que l'équipe de France a trouvé la clé dès l'entame de match. Face aux demi-finalistes de la Coupe du monde et de l'Euro, solides dans le jeu aérien, les Bleues devront se montrer plus tranchantes dans le jeu, en conservant le pressing et la solidité défensive qui leur a permis de ne concéder aucune grosse occasion contre l'Irlande.

Une Suède confiante et convaincante

A Wembley, la Suède a fait mieux qu'accrocher les championnes d'Europe en titre, vendredi 5 avril. L'Angleterre, à domicile, a été dominée collectivement par des Suédoises bien rodées et qui n'ont jamais fléchi, même après avoir concédé l'ouverture du score contre le cours du jeu, avant la pause. Finalement revenues à 1-1 grâce à Fridolina Rolfö, les Suédoises sont passées proches d'emporter une victoire qu'elles auraient sans doute méritée, fussent-elles plus réalistes. Les Françaises auront donc fort à faire pour tenir tête à cette grande nation du football, qui a manqué la qualification pour les Jeux olympiques et ne veut pas rater l'Euro 2025 en Suisse.