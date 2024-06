Direct France-Canada : un début de match animé pour la dernière répétition pour les Bleus avant l'Euro... Suivez et commentez le match avec nous

Après leur victoire sans trembler face au Luxembourg (3-0), les Bleus disputent leur second et dernier match de préparation avant le championnat d'Europe (du 14 juin au 14 juillet), face au Canada, à Bordeaux, dimanche 9 juin (21 heures).

Faire le plein de confiance

C'est le dernier point d'étape. Face au Canada, l'équipe de France vise une victoire pour boucler sa préparation à l'Euro sur une bonne note. Ils l'ont démarrée en s'imposant logiquement face au Luxembourg (3-0), dans un match qui a notamment vu Kylian Mbappé retrouver le chemin des filets, et Bradley Barcola se montrer décisif pour sa première sélection. Didier Deschamps et ses hommes espèrent sans doute autant de réussite pour faire le plein de confiance avant le début de l'aventure allemande.

Un adversaire (presque) inédit

L'affiche du soir à presque des airs de première. À Bordeaux, les sélections tricolores et canadiennes s'affronteront pour la seconde fois de leur histoire seulement. Leur première rencontre remonte à 1986, lors du premier match de la phase de groupes du Mondial au Mexique. Les Bleus s'étaient imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Jean-Pierre Papin. Presque 40 ans plus tard, les Canadiens, qui vont participer à leur première Copa America cet été, espèrent jouer un mauvais tour aux Bleus et prendre leur revanche.

Des derniers doutes à lever

Ce dernier rendez-vous doit aussi permettre de faire le point sur l'infirmerie et l'état physique du groupe. Si Didier Deschamps a annoncé, en conférence de presse, qu'Aurélien Tchouaméni ne serait pas disponible, et qu'Adrien Rabiot et Ousmane Dembélé, ménagé et malade face aux Luxembourgeois, pourraient faire leur retour dans le onze de départ. Le cas de Dayot Upamecano, sorti après avoir ressenti une gêne aux adducteurs, sera aussi à surveiller.