Agression de Kheira Hamraoui : "victime" d'une "absolue injustice", la joueuse dénonce une "cabale médiatique"

Après l'incarcération d'Aminata Diallo, son ex-coéquipière au PSG soupçonnée d'avoir activement participé à son agression en novembre 2021, Kheira Hamraoui revient dans un long message sur l'année écoulée, "certainement l’une des plus difficiles de (sa) vie de femme et de sportive de haut niveau".

Kheira Hamraoui prend la parole. L'internationale française, agressée en novembre 2021 à coups de barres de fer et frappée sur les jambes par deux hommes, s'est exprimée dans un long message publié sur Twitter, samedi 17 septembre. La joueuse professionnelle évoque "l'une des périodes les plus difficiles de (sa) vie de femme et de sportive de haut niveau", alors que cinq personnes, dont son ex-coéquipière au PSG Aminata Diallo, ont été mises en examen vendredi pour "association de malfaiteurs" et "violences aggravées".

Kheira Hamraoui revient d'abord sur la "sombre soirée qui a fait basculer (sa) vie personnelle et professionnelle", le 14 novembre 2021. Elle est alors agressée à Chatou (Yvelines) par deux hommes à coups de barres de fer, devant Aminata Diallo, qui évolue elle aussi au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. "Cette nuit-là, leur objectif était simple : ôter par une violence extrême mon outil de travail en brisant mes jambes et mettre un terme à ma carrière", assure la joueuse, toujours en contrat avec le PSG.

"Je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité"

L'ancienne milieu de terrain du FC Barcelone parle ensuite d'une "absolue injustice" et d'une "surprenante cabale médiatique". "La finalité était d'éloigner l'opinion publique de la vérité : je suis victime", clame-t-elle au lendemain d'un énième rebondissement dans cette affaire qui a profondément secoué le football féminin et "anéanti" les proches de Kheira Hamraoui, selon cette dernière.

"Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé, demande la joueuse. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires", explique celle qui a fait constater par huissier sa mise à l'écart actuelle du groupe professionnel parisien.