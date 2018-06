VIDEO. Un jour, un joueur : Paolo Guerrero, l'attaquant du Pérou défendu par ses adversaires

Paolo Guerrero, le capitaine du Pérou, a failli ne pas disputer la Coupe du monde en Russie. La présence du "prédateur" (ou le "guerrier", un autre de ses surnoms) est un peu miraculeuse. L'an dernier, alors qu'il évoluait avec l'équipe nationale lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde, il a été contrôlé positif à un métabolite de cocaïne, une substance inscrite sur la liste des interdictions de l'agence mondiale antidopage.

Lui assure qu'il s'agit de résidus de feuilles de coca, présentes alors qu'il buvait un thé. Peu importe en réalité parce que le principe est simple : un sportif est responsable des produits qu'il absorbe. La procédure a été longue et il a été suspendu 14 mois, ce qui aurait dû le priver de Mondial.

L'histoire est toute autre en réalité. La justice suisse a en fait décidé qu'un de ses appels serait suspensif et qu'il pourrait participer à la Coupe du monde. Surtout, il a bénéficié d'une initiative assez originale de la part de la FIFPro (le syndicat mondial des joueurs). Un courrier, envoyé par les trois capitaines adversaires du Pérou à de la Coupe du monde (le Danemark, l'Australie et la France), explique qu'ils sont tout à fait favorables à ce que le joueur dispute la compétition.

LATEST: National team captains of France, Denmark and Australia have today joined @FIFPro in asking @FIFAcom to let Paolo Guerrero play in the @FIFAWorldCup. An official letter signed by Hugo #Lloris, @simonkjaer1989 and Mile #Jedinak has been sent to @FIFAcom. #Solidarity pic.twitter.com/4fGZLSgA2a