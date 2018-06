France-Pérou : à la découverte du stade d'Iekaterinbourg

Si sur le terrain, la France est donnée favorite face au Pérou. Du côté des tribunes, le match semble gagné d'avance par les supporters péruviens, venus en nombre. Ils sont entre 20 000 et 30 000 contre seulement 2 000 à 3 000 supporters français. "On est nombreux à être venus, certains n'ont pas d'hôtel et dorment dans la gare ou dans la rue, mais le plus important c'est de ne pas rater ce match", confie au micro de France 3 un supporter péruvien.

Des tribunes de 60 mètres

Tous se retrouveront à 17 heures dans le stade très spécial d'Iekaterinbourg. Une enceinte presque unique au monde, construite en 1950 dans un style soviétique. Elle a été agrandie avec l'installation de deux tribunes de 6 000 places, construites sur des échafaudages, qui peuvent monter jusqu'à 60 mètres de hauteur. "J'imagine que ça va faire du gros fracas lorsque tout le monde va sauter. On risque de sentir les secousses", s'interroge un supporter Français. Cet après-midi, les Péruviens ont promis une ambiance très sud-américaine que seuls les orages russes pourraient venir contrarier.

