Foot : la France remporte son match de préparation face à l'Italie (3-1), à deux semaines du Mondial en Russie

Samuel Umtiti, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont marqué pour les Bleus.

Deuxième match de préparation réussi pour les Bleus. A deux semaines du début du Mondial de foot en Russie, l'équipe de France a battu l'Italie (3-1) à l'Allianz Riviera de Nice (Alpes-Maritimes), vendredi 1er juin. Didier Deschamps avait largement remanié son onze de départ afin de tester un maximum de joueur avant le début de la compétition.

Samuel Umtiti, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont inscrit les trois points français. Leonardo Bonucci a permis à la Nazionale, qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du monde, de réduire l'écart. "On a encore des choses à améliorer et des automatismes à trouver, a estimé Antoine Griezmann à la fin de la rencontre. Mais tant que ça donne des victoires, je suis heureux."

Les Bleus avaient déjà remporté leur premier match de préparation pour le Mondial, lundi 28 mai. Ils s'étaient imposé par deux buts à zéro face à l'Irlande. Les hommes de Didier Deschamps auront une dernière rencontre amicale avant le début de la Coupe du monde : ils affronteront les Etats-Unis à Lyon, le samedi 9 juin.