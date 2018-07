VIDEO. Coupe du monde 2018 : des supporters en quête de billets, à trois jours de la finale

"Quand on aime, on ne compte pas. C'est un plaisir de voir les joueurs, les lumières dans le stade", expliquent deux supporters français. Venus de Dunkerque, ils sont prêts débourser 900 chacun pour assister à la finale. Dans les points de vente officiels à Moscou (Russie), certains supporters, dont les équipes ont été éliminées, viennent revendre leurs places.

De 900 à 5 000 dollars la place

Mais à quelques mètres à peine, les billets se revendent à la sauvette pour des sommes astronomiques. "On a acheté deux places pour l'instant et on essaie d'en obtenir une troisième. C'est dur à trouver parce que les prix sont exorbitants. En moyenne, les prix tournent autour de 2 000 dollars, mais ça peut monter à 5 000 dollars", témoignent trois supporters français, en fait soupçonnés de revendre leurs places de la main à la main. La Coupe du monde de football permet à certains revendeurs de faire de très bonnes affaires.