Coupe du monde: les supporters en quête de billets pour la finale

Les Bleus ont rejoint ce matin du 14 juillet leur hôtel à Moscou (Russie) et la pression monte à un peu plus de 24h de la finale de la Coupe du monde 2018. Le journaliste "sent l'équipe en mission. Les visages sont fermés, les regards déterminés, ils n'ont pas envie de reproduire les mêmes erreurs qu'il y a deux ans à l'Euro 2016 où ils avaient perdu en finale face au Portugal", rapporte-t-il.

Des supporters impatients

Le match fait rêver des milliers de personnes et l'ambiance en ce 14 juillet à Moscou (Russie) est vraiment à l'attente de cette finale. Une centaine de courageux ont passé la nuit devant une billetterie officielle, et certains ont même dormi à même le sol. C'est leur dernière chance d'obtenir un ticket légalement pour cette finale historique. Ceux qui ont déjà leurs billets profitent de la Place rouge en attendant, avec l'espoir que les Bleus écrivent une nouvelle page d'histoire. Quant aux Russes, ils tirent un premier bilan plutôt positif de leur mondial et de l'accueil qu'ils ont réservé aux étrangers.

