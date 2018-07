Coupe du monde : la tension monte à quelques heures de France-Belgique

Devant l'imposant musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie, les traditionnelles calèches côtoient les supporters. Tricolores et Diables rouges se préparent à quelques heures du coup d'envoi du choc entre la Belgique et la France en demi-finale de la Coupe du monde, mardi 10 juillet. Dans une ambiance très internationale, une famille de neuf supporters est venue de Tahiti pour assister à leur première Coupe du monde.



Les Français plus nombreux que les Belges

Malgré l'élimination de leur équipe en huitièmes de finale, des supporters argentins qui avaient prévu le voyage depuis plus d'un an assisteront au match, pour le spectacle et l'amour du football. Les supporters français, eux, seront plusieurs milliers au stade. Pour la première fois, ils seront plus nombreux sur place que les supporters de l'équipe adverse. Rendez-vous dès 20 heures.

