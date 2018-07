Coupe du monde : la France en bleu

En cette veille de finale de la Coupe du monde, le drapeau bleu-blanc-rouge français s'affiche partout, des coupes de cheveux aux croissants vendus dans des boulangeries. Un coiffeur marseillais a reçu de nombreuses demandes de coupes spéciales équipe de France, comme des teintures aux couleurs du drapeau. À Dijon (Côte-d'Or), un barman se prépare au grand jour et fait des réserves de gobelets en plastique derrière son comptoir. "J’ai encore deux cartons et je pense que tout va partir", annonce-t-il.

Tous en bleu

En famille dans le Calvados, trois générations sont ensemble pour le match de demain et font déjà chauffer le barbecue. Le drapeau bleu-blanc-rouge est partout, même là où on ne s'y attend pas, comme sur des palmes à la plage et chacun passe en revue les options qu'il a pour regarder le match.