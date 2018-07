Coupe du monde : la fête des supporters des Bleus en Russie

Les supporters de l'équipe de France à Saint-Pétersbourg (Russie) se sont rassemblés pour fêter la qualification des Bleus en finale de la Coupe du monde. Parmi eux, il y a Éric et sa famille, venus de Brignoles (Var). Pour lui, "Hugo Lloris nous laisse en vie en première mi-temps, car il a fait trois arrêts magnifiques". Il y a aussi Pedro et son fils venus de Toulouse. "On va la gagner cette deuxième étoile, j'en suis convaincu", assure le père de famille déguisé en gaulois.

"On ne va pas dormir"

Sur la piste de danse, où retentit l'hymne des Bleus champions du monde en 1998 I will survive, l'envoyé spécial de France 3 à Saint-Pétersbourg, Josselin Debraux, retrouve une supportrice. "C'est génial. On va faire la fête toute la nuit à Saint-Pétersbourg. On est trop contents d'être en finale. On ne va pas dormir. C'est génial", confie-t-elle. La nuit va être courte pour les supporters de l'équipe de France.