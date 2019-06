VIDEO. Coupe du monde 2019 : nombre de licenciées, revenus, affluence... Six chiffres sur le foot féminin

Vingt-quatre pays, six poules, 52 matchs... Vingt-et-un ans après 1998, la planète foot repose ses valises en France. Mais cette fois, honneur aux dames. A l'occasion de la Coupe du monde féminine de football, franceinfo vous décrypte six chiffres pour bien saisir l'ampleur de cette discipline qui se développe d'année en année.

4,8 millions

C'est le nombre de femmes licenciées dans le monde en 2014. Selon les derniers chiffres de la Fifa (lien en anglais), les trois nations qui comptent le plus d'inscrites sont les Etats-Unis, le Canada et l'Allemagne. Ce chiffre, même s'il ne cesse d'augmenter année après année, est loin de rivaliser avec les hommes. On compte toujours environ cinquante fois plus de joueurs que de joueuses sur la planète foot.

En France, elles étaient 184 228 en mai, selon les chiffres fournis par la Fédération française de football à franceinfo. La FFF espère atteindre la barre des 300 000 joueuses d'ici cinq ans. En comparaison, elles n'étaient "que" 80 000 en 2011.

1991

C'est cette année-là qu'a eu lieu la toute première Coupe du monde féminine officielle organisée par la Fifa. La compétition, qui s'est tenue en Chine, a sacré les Etats-Unis (victoire en finale 2-1 contre la Norvège). A l'époque, il n'y avait que 12 équipes en lice. Cette année, il y en a 24, soit deux fois plus.

Quatre

C'est le nombre de nations qui figurent au palmarès de la Coupe du monde. Les Etats-Unis ont remporté trois des sept éditions (1991, 1999 et 2015). Juste derrière, arrivent l'Allemagne avec deux titres mondiaux (2003 et 2007), puis le Japon (2011) et la Norvège (1995).

Six

C'est le nombre de Ligues des champions remportées par les joueuses de l'Olympique lyonnais en 18 éditions (2011, 2012, 2016, 2017, 2018 et 2019). Dernière en date, le 18 mai dernier, contre le FC Barcelone (victoire 4-1). L'OL est aujourd'hui considéré comme le meilleur club d'Europe et l'un des meilleurs du monde.

90 185

C’est à ce jour le record d'affluence pour un match de Coupe du monde féminine. Il remonte au 10 juillet 1999 au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Ce jour-là, les Etats-Unis affrontaient la Chine en finale (0-0, victoire des Américains aux tirs au but).

Exclu franceinfo : le record ne sera pas battu cette année en France. Simplement parce que le plus grand stade accueillant la compétition est le Groupama Stadium de Lyon, et qu'il compte "seulement" 59 186 places.

2 494

C'est, en euros, le salaire mensuel moyen d'une footballeuse professionnelle en France, selon les montants donnés par la Fédération française de football à franceinfo. En comparaison, un joueur de Ligue 1 touche, lui, 73 000 par mois en moyenne.

En cas de victoire à la Coupe du monde, chaque joueuse française touchera 15 000 euros de prime. En 2018, Kylian Mbappé et les autres Bleus avaient reçu un chèque de 400 000 euros après leur sacre. C'est 27 fois plus.