DIRECT. Coupe du monde de football : "Pour ce sport féminin les choses ne seront plus jamais les mêmes", réagit Emmanuel Macron

: Vous voyez des tribunes vides derrière le président de la République ? Ce sont les Américaines qui sont en retard, les Néerlandais sont déjà installés.

: Emmanuel Macron invite les Français à faire du sport, et à s'engager dans les clubs. Petit rappel : la pratique du sport a baissé au Royaume-Uni après les Jeux de Londres. Les sportifs sur canapé franchiront-ils le pas dans l'Hexagone ?

: "Ces Jeux devront être exemplaires sur le plan de l'environnement et du point de vue de l'inclusion."

: Emmanuel Macron prend comme modèle ce qu'on fait les Britanniques et les Japonais pour préparer les Jeux olympiques de 2024. "On doit mobiliser tous les financeurs français, ils sont tous les bienvenus", insiste le président.

: #MONDIAL2019 Le président propose que, à l'image des sorties scolaires au théâtre, on puisse "former les jeunes à aller regarder du sport".

: #MONDIAL2019 "On ne peut pas s'habituer à l'homophobie et au racisme quand on est dans un stade de football", estime Emmanuel Macron. "On peut changer la culture des supporters. On se bat partout dans la société contre l'homophobie et le racisme, y compris dans les stades. Je soutiens la démarche de la ministre des Sports [Roxana Maracineanu]."

: Des primes égales entre joueuses et joueurs de l'équipe de France ? "Je pense qu'il faut tendre vers cela", répond prudemment le chef de l'Etat. "Aujourd'hui, c'est à peu près dix fois moins. C'est une fatalité ? Pas du tout ! Regardez le tennis : à Roland-Garros, les primes sont comparables. Mais ce n'est pas au président de la République de le décider."



Pour un petit round-up de la situation économique des joueuses, pays par pays, c'est par ici.

: "La parité, ça ne se fait pas par décret. Il faut se mettre en situation d'aider nos clubs à accueillir les jeunes filles, car je suis sur que [la compétition] va éveiller les passions et l'enthousiasme", poursuit le président de la République.

: "Je n'ai pas été surpris par l'engouement, car on l'a vu sur d'autres sports. Quand j'avais rendu visite aux joueuses, je leur avais dit que tout allait changer pour elles. On l'a vu pour le handball, les chiffres ont dépassé toutes les attentes. Là encore, pour le foot féminin, les choses sont arrivées."

: "J'ai été au poste d'arrière gauche de manière plus modeste qu'Eric Di Meco [défenseur du grand OM du début des années 1990] et je me souviens avec beaucoup d'émotion (...) de ces années de l'OM, des très grandes années. Je suis toujours resté fidèle à ce club."

: "Aujourd'hui je fais plus de la course et de la boxe, pas avec le Premier ministre, car il ne faudrait pas qu'on se blesse l'un l'autre", confie Emmanuel Macron interrogé sur sa pratique du sport.

: C'est parti pour l'interview d'Emmanuel Macron par Jacques Vendroux. A suivre en direct sur notre chaîne, sur notre radio et sur notre site ici.