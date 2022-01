DIRECT. Lens-Lille : le LOSC rentre au vestiaire avec un avantage de deux buts

Le RC Lens reçoit Lille, mardi 4 janvier à 21h au stade Bollaert-Delelis pour les seizièmes de finale de la Coupe de France.

Lors du tour précédent, les Lensois s'étaient imposés sur la pelouse du Stade Poitevin (1-0) tandis que les Lillois avaient dominé l'AJ Auxerre (3-1) au stade Pierre-Mauroy. Les deux formations se sont déjà affrontées en championnat cette saison, une rencontre qui avait été perturbée par des incidents, notamment un envahissement du terrain à la mi-temps. La partie avait finalement repris et s'était soldée par une victoire des hommes de Franck Haise (1-0). Mais les supporters lillois seront interdits de stade pour cette nouvelle confrontation entre les Sang et Or et les Dogues.