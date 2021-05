Ligue des champions : à Dakar, les Sénégalais espèrent voir Edouard Mendy remporter la finale

Deux clubs anglais, Manchester City et Chelsea, se feront face lors de la finale de la Ligue des Champions de football samedi 29 mai au Portugal, à Porto. Dans les buts du club londonien de Chelsea, il y a un gardien de 29 ans à l'ascension fulgurante : Edouard Mendy. Le joueur est passé en six ans du chômage à une finale de Coupe d'Europe. Il est né près du Havre mais une partie de sa famille est originaire du Sénégal, pays dont il défend les couleurs et où ses exploits sont très suivis.

Et si le gardien de but est d’origine guinéenne par son père, à Dakar c’est sa maman sénégalaise qui fait la différence : "C'est un Sénégalais, il fait un beau boulot, c'est un grand gardien", explique un habitant de Dakar. Edouard Mendy est un exemple à suivre pour les jeunes qui tous les soirs se retrouvent sur un terrain de football du nord de la capitale. Parmi eux, Daouda :

"Je l'apprécie à cause de son courage. Il est maintenant en finale de la Ligue des champions, c'est incroyable. Son talent, c'est sa détermination." Daouda, Sénégalais à franceinfo

Mendy est une idole qui rejoint à ce stade de la Ligue des champions le Sénégalais le joueur de Liverpool Sadio Mané. C'est toute une fierté, comme l’explique Djim Gaye, entraîneur à Ngor : "On lui souhaite de remporter la finale. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, de gagner la Ligue des champions et il deviendrait le deuxième Sénégalais à l'avoir gagnée, ça va nous rendre plus fier." Mendy, fierté sénégalaise et déjà victorieux car ici on en est certain : "Il va gagner, inch'Allah. On va tout faire pour qu'il gagne cette finale."