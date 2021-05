Ligue des champions : la finale Manchester City-Chelsea délocalisée à Porto et avec du public

L'UEFA a tranché. En raison de la situation sanitaire en Turquie, l'instance du football européen a finalement décidé, jeudi 13 mai, de déplacer la finale de Ligue des champions prévue le 29 mai entre Chelsea et Manchester City à Porto, à l'Estadio do Dragao.

Sur la liste rouge du Royaume-Uni, le pays à la frontière entre l'Asie et l'Europe subit de plein fouet l'épidémie de Covid-19 avec pas moins de 13 000 cas recensés mercredi. La rencontre n'aurait donc pas pu être disputée avec des spectateurs des deux clubs. Et si il a été un temps question de délocaliser le match à Wembley, les quarantaines obligatoires pour entrer sur le territoire étaient trop compliquées à gérer, selon l'UEFA.

L'Estadio do Dragao de Porto, hôte notamment de l'Euro 2004, accueillera donc les deux équipes anglaises avec du public, malgré une jauge adaptée aux conditions sanitaires. 6000 tickets par club seront ainsi réservés aux fans pour assister à cette finale 100% anglaise.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



Full story: ⬇️