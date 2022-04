Guerre en Ukraine : à Chelsea, les supporters divisés sur le cas Abramovitch

Les supporters de Chelsea ont le blues. Le président du club, Roman Abramovitch, fait partie des oligarques russes visés par les sanctions internationales en raison de la guerre en Ukraine. Le club ne peut pas être vendu et ne peut pas faire entrer de l’argent.

Jimmy, supporter de Chelsea depuis sa plus tendre enfance, seul devant une rangée de barrières qui ferment l’entrée du stade, est un peu perdu. Conscient de la guerre en Ukraine, il n’a pourtant pas vraiment digéré la mise au ban du président de Chelsea : "Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il est là depuis tellement longtemps, il a tellement investi pour le club ! Bien plus que le prochain pourra faire... Et il nous a permis de remporter deux fois la Ligue des champions. C'est une situation incroyable, mais le problème du gouvernement ne doit pas devenir le problème de Chelsea."



Les abords du stade sont quasiment déserts, la boutique officielle est fermée, comme les deux hôtels intégrés au complexe et qui appartiennent au club. La situation désole George, mais pour ce jeune fan de football, londonien et francophone, il est temps que Chelsea change de président : "En ce moment, on ne peut pas avoir Abramovitch comme propriétaire... Il est russe, et ils ont commis des atrocités en Ukraine, ce n'est pas moral. On a déjà vu les supporters de ce club chanter le nom d'Abramovitch au stade, ce serait un gros problème maintenant."

"Abramovitch a gagné la Ligue des champions, mais ça ne peut plus durer." George, supporter de Chelsea à franceinfo

Roman Abramovitch avait mis en vente le Chelsea FC avant le début de la guerre en Ukraine, mais depuis, la situation est encore plus incertaine. Pour Ninke, croisée près du stade, les supporters ne peuvent pas envisager la disparition de leur club de cœur : "Je pense que les fans en ont un peu peur, il y aura beaucoup de protestations si le club se rapproche d'une situation où il devrait fermer ses portes. Ce n'est pas seulement un club : ici tout le monde est fan de Chelsea, c'est un peu notre maison, c'est comme un village."



Mercredi soir, le stade de Stamford Brige se remplira essentiellement avec ses abonnés. Ils auront l’espoir que leurs joueurs battent le Real Madrid, afin d’oublier un moment ce contexte pesant.