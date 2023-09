Chants homophobes : Philippe Diallo condamne des propos "plus en adéquation avec la société"

Le président de la Fédération française de football a invité, samedi, les supporters à "renouveler leur répertoire" pour soutenir leur équipe.

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a estimé dans un entretien à l'AFP, samedi 30 septembre, que les supporters devaient "faire preuve d'imagination" en abandonnant des propos "plus en adéquation avec la société", après les chants homophobes entonnés par des supporters parisiens lors du match contre Marseille (4-0) le 24 septembre.

Comment réagissez-vous aux chants homophobes de certains supporters du PSG lors de la rencontre contre Marseille ?

Philippe Diallo : Il faut condamner ce type de propos. J'invite les supporters à faire preuve de plus d'imagination. Quand j'étais jeune, j'étais aussi dans ces tribunes, j'entendais déjà les mêmes chants. Je les invite à renouveler leur répertoire parce que ce type de propos n'est plus en adéquation avec la société dans laquelle on vit. Je pense qu'on peut supporter son équipe de manière plus positive.

Partagez-vous l'avis de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera sur la nécessité d'interrompre les matchs dans cette situation ?

Il faut le faire avec discernement, pour ne pas non plus se mettre dans la main de gens qui seraient mal intentionnés en tribunes. Je pense que la Fédération a aussi une mission de service public, en étant un acteur de l'engagement en France. Mi-octobre, on va prendre un certain nombre d'initiatives avec des associations qui luttent contre ces phénomènes dans la société, pour les associer à la fédération et participer à l'éducation de notre jeunesse depuis le plus jeune âge.

Y a-t-il un problème d'homophobie dans le football ?

Je considère que le football n'est pas un monde à part où il y aurait un phénomène d'homophobie qui soit particulier. Je ne nie pas la question de l'homophobie dans le football, mais est-ce qu'il y aurait un particularisme du football sur la question de l'homophobie ? Personnellement, je ne le crois pas, c'est un phénomène qui existe, comme d'autres qui touchent le football, comme les violences. Quand vous avez une collectivité de plus deux millions de licenciés, évidemment vous êtes confrontés à ce type de problèmes.

Où en est la question des violences sexistes et sexuelles au sein de la FFF ?

On a plus de 600 000 mineurs qui sont licenciés à la fédération française de football, ça nous donne un devoir particulier en la matière. On a mis en place des contrats d'honorabilité, on a fait près de 88 000 contrôles sur les présidents, trésoriers, secrétaires généraux, éducateurs. A ce stade-là, on a moins d'une vingtaine de cas qui ont été décelés, sur lesquels on fait des signalements systématiques via la plateforme ministérielle. Mais je pense qu'on doit aller plus loin : les parents qui nous confient leurs enfants doivent le faire en pleine confiance. A la mi-octobre, nous allons annoncer un plan spécifique sur les violences sexuelles et sexistes pour que la fédération se mette pleinement en ordre de marche sur ces sujets.