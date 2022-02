Ligue Europa : une pluie de buts, Barcelone frustré, Dortmund lourdement battu par le Rangers... Le récap des matchs de la soirée de jeudi

Nouveauté de cette année, les seizièmes de finale de Ligue Europa sont remplacés par des barrages entre les reversés de Ligue des champions et les équipes qualifiées en deuxième position de leur groupe en Ligue Europa. Une réussite en termes de spectacle avec des affiches de haut standing et de nombreux buts.

Le FC Barcelone, véritable attraction de cette compétition dans cette saison difficile, n'a pas réussi à battre Naples (1-1). De son côté, Dortmund a complètement coulé face aux Rangers de Glasgow (4-2). Le Betis Séville s'est imposé contre le Zénith Saint-Pétersbourg (3-2), et le Sheriff Tiraspol a vaincu Braga (2-0).

Barcelone reste à quai face au Napoli

Absents des phases finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2004, les Barcelonais ont concédé le nul face à Naples (1-1) en match aller des barrages de Ligue Europa. Les Blaugranas ont longtemps couru après le score, car ce sont les Italiens qui ont ouvert la marque grâce à Piotr Zielinski en deux temps après un bon arrêt de Marc-André Ter Stegen (1-0, 29e).

Mais les joueurs de Xavi ont repris le contrôle du ballon et la domination en seconde période. Un but sur penalty de Ferran Torres après une faute de main litigieuse de Juan Jesus dans la surface a permis aux Blaugranas d'égaliser (1-1, 59e). Ousmane Dembélé, absent depuis la défaite en finale de SuperCoupe d'Espagne a réalisé une bonne entré en jeu, malgré quelques sifflets du Camp Nou.

Dortmund sombre face aux Rangers

C'est la surprise de la soirée. Les Allemands, privés d'Erling Haaland blessé, se sont lourdement inclinés (4-2) face aux Rangers et sont en ballottage défavorable avant le match retour. Après s'être procuré plusieurs occasions notamment une tête de Dan-Axel Zagadou qui a manqué de puissance, Dortmund a plongé en fin de première période.

Le défenseur français, auteur d'une main grossière, a offert un penalty à James Tavernier (1-0, 38e), avant que Morelos n'aggrave l'écart, quelques minutes plus tard, sur corner après une déviation d'Aribo au premier poteau (2-0, 41e).

Au retour des vestiaires, les Ecossais ont encore fait gonfler leur avance grâce à une superbe frappe de John Lundstram d'entrée de surface (3-0, 49e). Deux minutes plus tard, Bellingham lui a répondu d'un but quasiment identique pour relancer Dortmund (3-1, 51e). Un espoir douché par Morelos qui a vu sa frappe déviée par Zagadou et finir au fond des filets (4-1, 55e). Le but de Guerreiro en fin de match (4-2, 82e) permet aux joueurs de Marco Rose d'espérer renverser les Ecossais et obtenir la qualification. Les Rangers voudront, eux, confirmer cette bonne prestation la semaine prochaine.

Une première mi-temps folle à Saint-Pétersbourg

Avec cinq buts lors du premier acte, le match entre le Zénith Saint-Pétersbourg et le Betis Séville a été explosif durant 45 minutes. Rapidement devant (2-0, 18e), les Andalous ont vu revenir les Russes en trois minutes grâce à des réalisations d'Artem Dzyuba puis de Malcom (2-2, 28e).

Juste avant la mi-temps, le Mexicain Andrés Guardado a remis le Betis devant au tableau d'affichage (3-2, 41e), son premier but à Séville. La seconde période n'a pas offert autant de spectacles et le match en est resté là. À domicile pour le match retour, les joueurs de Manuel Pellegrini sont favoris pour la qualification.