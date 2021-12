Ligue des champions : le Barça éliminé dès la phase de groupes pour la première fois depuis 21 ans

Les deux points d'avance sur le Benfica étaient trompeurs. Les Barcelonais savaient qu'ils ne pouvaient pas se reposer dessus avant la dernière journée de la Ligue des champions, mercredi 8 décembre. Ils n'avaient d'autre choix que d'aller chercher un gros résultat chez le tyrannique Bayern Munich pour éviter d'être dépassés par le club portugais, qui accueillait dans le même temps un Dynamo Kiev assuré de terminé dernier du groupe.

C'est le scénario plus probable qui s'est produit. Pendant que le Benfica s'est rapidement mis à l'abri contre Kiev (2-0), les joueurs de Xavi ont subi la dure loi bavaroise. Ils ont logiquement été battus par meilleurs qu'eux sur le score de 3-0, en dépit d'une entame de match appliquée. De quoi manquer de figurer parmi les huitièmes de finaliste de la compétition pour la première fois depuis la saison 2003-2004 (année où le club n'était pas en C1). Et c'est aussi la première fois depuis 21 ans que le Barça voit son chemin s'arrêter dès la phase de groupes.

Evidemment, qui d'autre que Thomas Müller pour jouer les bourreaux ? L'Allemand a consolidé son statut de meilleur buteur contre le Barça en Ligue des champions avec désormais huit réalisations (sept matchs), c'est au moins trois de plus que tout autre joueur. Dans son style peu académique caractéristique, il s'est arraché pour marquer de la tête après un très beau travail de fixation et un centre subtil de Robert Lewandowski (34e). Ronald Araujo a cru empêcher le ballon de franchir la ligne, en vain.

8 - Thomas Müller has scored 8 goals in 7 appearances against Barcelona in the Champions League – his most against a single opponent in the competition. Indeed, Müller’s tally of 8 goals is the most of any player against Barça in the history of the European Cup/#UCL. Nightmare pic.twitter.com/GqZZYgCrna