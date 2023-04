Football : Sadio Mané suspendu par le Bayern Munich à cause d'une altercation avec un coéquipier après la défaite contre Manchester City

L'attaquant sénégalais, suspendu par le club bavarois, ne fera pas partie du groupe qui affrontera Hoffenheim samedi en Bundesliga.

Toujours à la recherche de son premier but en 2023, Sadio Mané devra patienter avant de trouver le chemin des filets. L'attaquant sénégalais a été suspendu par le Bayern Munich, qui l'a annoncé dans un communiqué publié dans l'après-midi, jeudi 13 avril : "Sadio Mané, 31 ans, ne fera pas partie de l'équipe du FC Bayern samedi pour le match à domicile contre Hoffenheim." La raison de cette sanction ? "Un comportement incorrect de Mané après le match de Ligue des champions du FC Bayern à Manchester City", est-il précisé dans le communiqué.

Mané, qui va recevoir une amende pour son comportement, s'en est pris physiquement à son coéquipier Leroy Sané dans les vestiaires, à l'issue de la lourde défaite de son équipe sur la pelouse des Cityzens (0-3). Entré en deuxième période, le Sénégalais n'a pas pesé sur la physionomie de la rencontre et s'est plaint d'une remarque de Sané à son encontre en fin de match.

Le "FC Hollywood", surnom donné au Bayern Munich en raison des frictions récurrentes entre joueurs, est de retour. Parmi les éclats les plus célèbres, Bixente Lizarazu et Lothar Matthäus, en 1999, puis Franck Ribéry et Arjen Robben, en 2012, en étaient ainsi venus aux mains. Cela n'a jamais empêché le club allemand de gagner des titres, car le Bayern a l'habitude de gérer ce genre de situations. Jeudi, Mané et Sané ont participé ensemble à l'entraînement. L'entraîneur Thomas Tuchel a, de son côté, discuté quelques secondes avec le Sénégalais en aparté.

"Il faut un certain temps d'adaptation, c'est légitime. Il faut qu'il peaufine encore ses automatismes avec ses coéquipiers. (...) Ce n'est qu'une question de temps", tempérait ce dernier, fraîchement nommé entraîneur du Bayern, avant le match contre Manchester City. Tuchel tentait d'expliquer les difficultés de Mané depuis son arrivée en Bavière l'été dernier.

Le Sénégalais n'a pas encore retrouvé le niveau qui lui a permis de terminer deuxième du dernier Ballon d'Or, derrière Karim Benzema. Au point d'être déclassé dans la hiérarchie des attaquants du Bayern, derrière Eric-Maxim Choupo-Moting. Sa fracture du péroné, qui l'a éloigné des terrains pendant trois mois et demi et l'a privé de la Coupe du monde avec le Sénégal, n'a pas aidé.