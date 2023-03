Le Bayern Munich se sépare de son entraîneur Julian Nagelsmann, l'ancien coach du PSG Thomas Tuchel le remplace

Le décuple champion d'Allemagne en titre a annoncé ce changement, vendredi, alors que le club est encore en course pour un triplé coupe-championnat-Ligue des champions.

Coup de tonnerre en Bavière. L'entraîneur allemand du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a été débarqué de ses fonctions, vendredi 24 mars, en pleine fenêtre internationale. "Lorsque nous avons recruté Julian Nagelsmann à l'été 2021, nous étions convaincus que nous travaillerions avec lui sur le long terme [il était sous contrat jusqu'en 2026]. Mais les fortes fluctuations des performances de l'équipe ont jeté le doute sur nos objectifs pour cette saison, mais aussi sur nos objectifs pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons agi maintenant", a justifié le président du directoire du club bavarois Oliver Kahn dans un communiqué.

Sous la houlette de Julian Nagelsmann, le FCB était pourtant en course pour réaliser un triplé coupe-championnat-Ligue des champions cette saison après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en huitième de finale de C1 (1-0, 2-0). Mais la défaite concédée sur la pelouse du Bayer Leverkusen le week-end passé (1-2) – reléguant les Munichois à la deuxième place de Bundesliga derrière Dortmund – a scellé le sort de l'ancien de Leipzig.

Tuchel à la relance

Le jeune tacticien de 35 ans est remplacé avec effet immédiat par son compatriote et ex-coach du PSG, Thomas Tuchel, a annoncé le Bayern. L'entraîneur de 49 ans a paraphé un contrat de deux ans et demi. Sa première mission sera de permettre aux partenaires de Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano et Mathys Tel de conserver la couronne nationale, qu'ils s'accaparent depuis 2013.

Cela passera justement par un "Klassiker" décisif pour le titre face au club qui l'a révélé aux yeux de l'Europe, l'actuel leader, le Borussia Dortmund, dès la reprise du championnat, samedi 1er avril. Le Bayern s'apprête par ailleurs à vivre des semaines cruciales en avril avec en point d'orgue, une double confrontation contre Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais la dernière fois que Thomas Tuchel avait pris un club en cours de saison, il avait mené Chelsea jusqu'au titre de champion d'Europe 2021.