Coupe du monde 2022 : Sadio Mané déclare forfait pour la compétition

La star du Bayern Munich ne sera finalement pas remise à temps pour disputer le Mondial au Qatar.

Le deuxième du dernier Ballon d'or ne verra pas le Qatar. La Fédération sénégalaise a annoncé, jeudi 17 novembre, le forfait de sa star Sadio Mané pour le Mondial 2022 en raison de sa blessure au péroné droit. Le joueur du Bayern Munich avait dans un premier temps été appelé par le sélectionneur Aliou Cissé, malgré une alerte lors de la rencontre de championnat face au Werder Brême, mardi 8 novembre.

"Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde. Une intervention chirurgicale devrait d'ailleurs être programmée très prochainement", a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, cité sur le compte Twitter du Sénégal. Les champions d'Afrique ont jusqu'à dimanche, veille de leur premier match du tournoi contre les Pays-Bas, pour remplacer l'ancien Red dans leur liste de 26 joueurs.