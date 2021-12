DIRECT. Ligue des champions : qui pour affronter Lille et le PSG ? Suivez le tirage au sort des huitièmes de finale

Moins d'une semaine après les derniers matchs de la phase de groupe, la Ligue des champions est de retour. Pas de matchs, certes, mais le tirage au sort des huitièmes de finale, lundi 13 décembre, à Nyon (Suisse).

Présents dans les deux chapeaux, les clubs français du LOSC et du PSG s'apprêtent donc à connaître leur futur adversaire. Naturellement, c'est dans le premier chapeau que se trouvent la plupart des favoris. Mais le second chapeau recèle, quant à lui, de nombreux champions nationaux en titre.

Le LOSC, Liverpool, City et le Bayern têtes de série

Outre Lille, trois clubs anglais figurent dans le chapeau n°1, celui des têtes de série. Manchester United, Manchester City et Liverpool ont en effet fini premiers de leur groupe. Les Reds partagent même l'exploit d'avoir signé six victoires en six rencontres avec le Bayern Munich et l'Ajax Amsterdam, également dans ce chapeau.

Le Real Madrid et la Juventus sont aussi présents. Toutes ces équipes auront l'avantage de recevoir lors du match retour.

Le PSG dans le chapeau 2 avec Chelsea, l'Atlético et l'Inter

Champion d'Europe en titre, Chelsea a été basculé dans le chapeau 2 à la 94e minute du dernier match de la phase de groupe, au profit de la Juventus envoyé parmi les têtes de série. Les Blues représentent donc l'un des épouvantails pour ce tirage au sort. Au même titre que les joueurs du PSG, mais aussi les champions d'Espagne (Atlético de Madrid) et d'Italie (Inter Milan). Le Red Bull Salzburg et le Sporting club Portugal, champions nationaux en titre, prennent aussi place dans ce groupe.

Qualifiés in-extremis lors de la dernière journée de la phase de groupe, Benfica et Villarreal complètent ce chapeau.

Pas de matchs entre compatriotes, ordre des rencontres... Les spécificités du tirage

Si vous vous attendiez à un duel entre le PSG et Lille, il faudra repasser. Ou attendre la suite des phases finales. En huitièmes de finale, deux équipes d'une même nation ne peuvent pas se rencontrer. Il en va de même pour les équipes issues d'un même groupe. Pas de Lille-PSG donc, ni Lille-Salzburg ou PSG-Manchester City.

Pour Chelsea, qui figure dans le chapeau n°2, sa liste d'adversaire potentiel se réduit à quatre équipes (Lille, Ajax, Bayern et Real Madrid) puisque trois équipes compatriotes s'ajoutent à la Juve, déjà affrontée lors de la phase de groupes. Pas de Real Madrid-Atlético Madrid non plus, ni de Real Madrid-Inter Milan.

Les dates des huitièmes de finale

Les huitièmes de finale se déroulent sur quatre semaines. La phase aller se jouera les mardi 15 et mercredi 16 février, puis la semaine d'après, les mardi 22 mercredi 23 février. Il faudra attendre les 8-9 mars et 15-16 mars pour les matchs retours.