Accusé de viol, Cristiano Ronaldo assure être un "exemple" sur et en dehors du terrain

L'attaquant vedette de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo a assuré lundi 22 octobre être "un exemple" sur et en dehors du terrain, malgré l'enquête ouverte par la police de Las Vegas sur des allégations de viol, remontant à juin 2009. "Je sais que je suis un exemple. 100%. Sur le terrain et en dehors du terrain" (en anglais dans le tweet ci-dessous), a ainsi déclaré le quintuple Ballon d'or en conférence de presse, avant le choc de la Ligue des champions contre son ancien club Manchester United mardi.

