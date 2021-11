Droit des femmes : inquiète pour les joueuses, l'Australie reporte un match historique de cricket contre l'Afghanistan

La Fédération australienne de cricket a annoncé vendredi 5 novembre le report d'un match amical historique de son équipe féminine contre l'Afghanistan, en raison d'inquiétudes pour le droit des femmes à pratiquer ce sport sous le régime des talibans.

Cricket Australia a déclaré qu'après consultation des "parties prenantes concernées", il a été décidé que le match amical masculin, qui devait être joué à Hobart ce mois-ci, n'aurait pas lieu. "Compte tenu de l'incertitude actuelle, (Cricket Australia) a jugé nécessaire de reporter le match amical à une date ultérieure, lorsque la situation sera plus claire" a indiqué la fédération dans un communiqué.

Les principaux joueurs de cricket australiens ont indiqué qu'ils souhaitaient voir ce match annulé si l'interdiction de facto du cricket féminin restait en vigueur en Afghanistan. Après avoir renversé le gouvernement élu en août, de hauts dirigeants talibans ont déclaré que les femmes afghanes ne joueraient plus au cricket, ni à aucun autre sport.

En septembre, un responsable taliban avait ainsi indiqué au média australien SBS que le régime ne devrait pas autoriser les femmes à jouer au cricket si elles devaient être exposées au regard du public. "Elles pourraient être confrontées à une situation où leur visage et leur corps ne seront pas couverts. L'islam ne permet pas aux femmes d'être vues comme ça", avait-t-il affirmé.

Les hommes afghans participent actuellement à la Coupe du monde T20 de cricket, mais ont été avertis qu'ils risquaient une interdiction internationale si le pays ne présentait pas une équipe lors de la prochaine Coupe du monde féminine en Nouvelle-Zélande.

@cricketaustralia confirmed that, one of the tests between Australia and Afghanistan is postponed which was scheduled to begin on 27th November.#Australia #AUSvAFG #Test pic.twitter.com/k99nKc0Fs6