Simona Halep suspendue pour dopage : "On a un sentiment d'injustice extrêmement fort", témoigne son ancien entraîneur

Quatre ans de suspension. La sentence est tombée, et ce n'est pas seulement un coup dur pour la joueuse. Ancien entraîneur de Simona Halep, Patrick Mouratoglou - invité de franceinfo mardi soir - n'a pas caché sa déception : "On a un sentiment d'injustice extrêmement fort".

La joueuse roumaine est accusée de deux infractions au règlement antidopage : un contrôle positif au roxadustat en août 2022 pendant l'US Open, et des irrégularités dans le passeport biologique. Cette sanction doit l'écarter des courts jusqu'au mois d'octobre 2026.

Comme Simona Halep, Patrick Mouratoglou continu de crier à l'injustice. Le coach se dit "abasourdi" par la décision, reprenant la position déjà défendue par la joueuse : celle d'une contamination involontaire au roxadustat, une molécule classée parmi les EPO (hormone stimulant la fabrication des globules rouges).

"On ne conteste pas le fait que du roxadustat ait été trouvé dans son corps. Il a été prouvé que c'était une contamination, c'est-à-dire que ça venait d'un produit qui était censé être clean, un produit qui est vendu dans le grand public et qui s'est avéré être contaminé, ce qui arrive de plus en plus souvent."